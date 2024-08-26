ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных о работе оборонного предприятия

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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала жителя Омска, который отправлял украинским спецслужбам сведения о работе оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

По данным службы, мужчина собирал и передавал Украине информацию, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности местного оборонного предприятия.

Следственное подразделение УФСБ по региону завело уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации"). Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет или пожизненного срока.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника одной из научных организаций. Он был задержан в связи с попытками оказать воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Подозреваемый начал инициативно контактировать с сотрудниками украинских спецслужб и после начала спецоперации получал от них указания.

