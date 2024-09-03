ФСБ задержала в Белгородской области женщину, планировавшую воевать против РФ

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Правоохранители задержали в Белгородской области женщину, которая попыталась выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, задержанная в интернете связалась с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в РФ, с целью вступления в его ряды. Она получила соответствующие инструкции от куратора и попыталась пересечь госграницу России в обход установленных пунктов пропуска для въезда на Украину. Задержали ее в момент пересечения границы, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России. Подозреваемый самостоятельно связался с представителями украинских спецслужб, указали в ФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.