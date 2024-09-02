Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО Крыма

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Российские спецслужбы задержали 23-летнего жителя Керчи, который собирал и передавал Украине информацию о месторасположении в Крыму средств противовоздушной обороны ВС РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По информации спецслужб, подозреваемый самостоятельно вышел на связь с представителями спецслужб Украины.

В ФСБ заявили, что у злоумышленника изъяты средства связи, которые содержат переписку с украинским куратором. По данному факту заведено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме в шпионажа" УК РФ. В соответствии со статьей задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ России задержала двоих граждан Колумбии, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. В ходе обыска у колумбийцев Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера были обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают тот факт, что они участвовали в боевых действиях на украинской стороне. На них завели уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

В июле ФСБ также пресекла атаку террориста на православный храм в Адыгее. Теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии. Он планировал убить священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом храма в Майкопе. Как выяснили правоохранители, он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации.

