РИА Новости: готовившие нападение в Ингушетии являются сторонниками запрещенной ИГИЛ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Задержанные за подготовку нападения на церковь в городе Сунжа в Ингушетии являются сторонниками запрещенной и признанной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О предотвращении терактов и ряда диверсий в Ингушетии стало известно 28 августа. Российские спецслужбы месте с СКР и МВД РФ задержали шестерых местных жителей в городе Назрань и селении Кантышево.

У фигурантов, которые заключены под стражу, нашли и изъяли самодельные взрывные устройства, их компоненты, огнестрельное и холодное оружие, а также символику террористической организации. Были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ, участии в деятельности террористов и подготовке к террористическому акту.

Один из задержанных объяснил, что общался с боевиком из Сирии. Он же дал им указание напасть на Покровский храм в Сунже и сотрудников правоохранительных органов, а также передал координаты схрона с оружием.

