Задержанный в Ингушетии рассказал, что был на связи с боевиком из Сирии

Фото: ЦОС ФСБ России

Один из задержанных в Ингушетии за подготовку серии терактов заявил, что поддерживал контакт с боевиком, находящимся на территории Сирии. Он рассказал об этом на кадрах видео ФСБ России, которое было опубликовано РИА Новости.

"Потом я познакомился с дагестанцем по имени Муслим, который находится в Сирии. Он нам сказал о месте нападения в Сунже в Ингушетии. Мы должны были пойти в церковь и напасть на сотрудников, для чего он дал нам координаты схрона оружия", – сообщил он.



По данным ведомства, задержанные планировали совершить диверсии и теракты, направленные против сотрудников правоохранительных органов республики и ряда религиозных объектов. Так, они собирались напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая находится в Сунже.

Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления. Кроме того, в их арсенале было огнестрельное и холодное оружие. Они также имели символику террористической организации, электронные носители информации, на которых были записаны наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

О предотвращении терактов в Ингушетии стало известно 28 августа. В настоящее время ФСБ продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

СУ СК по региону возбудил уголовное дело в отношении троих задержанных по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, расследование будет вестись по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Правоохранители уже провели допросы подозреваемых и назначили судебные экспертизы. В свою очередь, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил фигурантов под стражу.

