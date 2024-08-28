ФСБ предотвратила нападения на православную церковь в Ингушетии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В Ингушетии предотвращены нападения на православную церковь и правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Спецслужбы совместно с СК и МВД России задержали шестерых местных жителей, являющихся приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации, в городе Назрань и селении Кантышево.

Как пояснили в службе, задержанные планировали нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. Кроме того, по адресам их проживания, а также в оборудованном схроне были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, а также символика террористической организации.

Изъяв телефоны злоумышленников, специалисты нашли в них наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств. В ФСБ добавили, что продолжают оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

В свою очередь, СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении троих задержанных по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору".

Помимо этого, по факту произошедшего возбуждено еще дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Следователи и криминалисты сейчас рассматривают версию о причастности молодых людей, незаконно хранивших взрывные устройства, к участию в террористической организации.

В ведомстве добавили, что правоохранители уже провели допросы подозреваемых и назначили судебные экспертизы. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил фигурантов под стражу.

В июле ФСБ также пресекла атаку террориста на православный храм в Адыгее. Теракт готовил член запрещенной в РФ международной террористической организации, выходец одной из стран Центральной Азии. Он планировал убить священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом храма в Майкопе.

Как выяснили правоохранители, он собирался заснять теракт на камеру, чтобы разместить в интернете для пропаганды идей террористической организации.

