Меликов: нападение в Дагестане было подлым и скрытным в мирный день

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Большое число погибших среди сотрудников полиции в результате терактов в Дагестане объясняется прежде всего тем, что нападение было произведено подло и скрытно в мирный день. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов во время пресс-конференции в Махачкале.

"Это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское", – цитирует Меликова РИА Новости.

Кроме того, добавил он, правоохранители первыми встали на пути вооруженных боевиков, чтобы не пропустить их дальше. Глава республики напомнил, что большинство погибших составляют именно сотрудники нарядов ДПС и ППС.

"Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал", – заключил Меликов.

Трагедия произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.