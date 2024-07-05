Фото: sergokala.ru

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, передает РИА Новости.

Омаров был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. По этой же статье его сыновьям назначили административные аресты до 13 суток. По информации СМИ, его дети могли участвовать в теракте в республике.

Трагедия произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

