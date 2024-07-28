Суд арестовал трех жителей Каспийска, подозреваемых в подготовке теракта в церкви

Фото: ЦОС ФСБ России

Советский районный суд Махачкалы арестовал трех жителей Каспийска. Они подозреваются в создании террористического сообщества для совершения подрыва в церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Суд заключил мужчин под стражу на два месяца.

Жильцов многоквартирного дома на улице Ленина в Каспийске 25 июля эвакуировали из-за проходящих спецмероприятий. СМИ сообщали об обысках на улице Алферова, проверялось сообщение о нахождении там самодельного взрывного устройства (СВУ).

Позже сотрудники ФСБ и полиции задержали трех жителей Каспийска за планы совершить теракт в православном храме. Злоумышленники сознались, что хотели также напасть с ножами на правоохранителей во время того, как они патрулируют улицы. Во время обысков по местам проживания силовики нашли СВУ, оружие и инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.