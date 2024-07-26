Суд в Москве вынес приговоры фигурантам дела о попытке теракта в Шереметьево

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Второй Западный окружной военный суд приговорил Михаила Дария и Илью Ковылкова, признанных виновными в планировании теракта в аэропорту Шереметьево, к 22 и 15 годам лишения свободы соответственно, передает РИА Новости.

Дарий из 22 лет проведет в тюрьме 3 года, и в колонии строгого режима – 19 лет. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, ограничение свободы на один год после отбытия наказания и запрет администрировать сайты на срок два года.

В свою очередь, Ковылков проведет 3 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, а также выплатит штраф в 600 тысяч рублей. Ожидается, что защита осужденных обжалует приговор.

Гособвинение просило дать им 28 и 21 год лишения свободы. Следствие установило, что обвиняемые собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в мессенджере Telegram. Также выяснилось, что они действовали по указаниям украинских спецслужб.

Обоим злоумышленникам вменили статьи по подготовке к теракту и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, Дария обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в участии в деятельности террористической организации.