Обвинение попросило дать до 28 лет готовившим теракт в Шереметьево

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Гособвинение запросило 28 лет и 21 год лишения свободы Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, обвиняемым в планировании теракта в аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

Следствие установило, что обвиняемые собирались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в мессенджере Telegram. Также выяснилось, что они действовали по указаниям украинских спецслужб.

Обоим злоумышленникам вменяют статьи по подготовке к теракту и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, Дария обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в участии в деятельности террористической организации.

По мнению прокурора, первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Помимо этого, обвинение запросило назначить обоим штраф по 1,5 миллиона рублей.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Спецслужбы задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Как рассказали в ФСБ, мужчина провел разведку автовокзала и выбрал место для закладки взрывчатки. После совершения теракта он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.