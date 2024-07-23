Планировавший поджог мечети в Белгороде назвал своей целью столкновение верующих

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Столкновение христиан с мусульманами и разжигание ненависти между ними было целью жителей Мариуполя, планировавших поджечь мечеть в Белгороде. В этом на видео, предоставленном в ЦОС ФСБ, признался один из задержанных, передает ТАСС.

Подозреваемый признался, что в марте с ним связался друг, который сидел в днепровской колонии, и предложил ему совершить теракт за вознаграждение. Задержанный заявил, что согласился выполнить это задание вместе с братом.

"Надо было купить коктейли Молотова и закинуть их в мечеть", – уточнил он.

Кроме того, по его словам, это задание они должны были выполнить по указанию украинских спецслужб.

Второй задержанный добавил, что ему необходимо было в рамках этого преступления привезти людей и передать деньги, когда они осуществят поджог.

О задержании в Мариуполе двух местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб, стало известно 23 июля. В ФСБ РФ уточнили, что задержаны россияне 1986 и 1993 годов рождения.

В ведомстве сообщили, что в июне их завербовал сотрудник украинских спецслужб, используя мессенджер. По его указанию за денежное вознаграждение задержанные планировали приехать в Белгород и поджечь городскую мечеть.