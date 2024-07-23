ФСБ задержала в Мариуполе двух человек, планировавших поджог мечети в Белгороде

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ФСБ задержала в Мариуполе двух местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что задержаны россияне 1986 и 1993 годов рождения. По данным ФСБ, в июне их завербовал сотрудник украинских спецслужб, используя мессенджер. По его указанию за денежное вознаграждение задержанные планировали приехать в Белгород и поджечь городскую мечеть, указали в ЦОС ФСБ России.

Ранее российские силовики пресекли теракт на автовокзале в Ессентуках. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. Как рассказали в ФСБ, мужчина провел разведку автовокзала и выбрал место для закладки взрывчатки. После совершения теракта он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.