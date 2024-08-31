ФСБ пресекла работу 288 нелегальных оружейников в 51 регионе РФ за лето

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Силовики пресекли работу 288 незаконных оружейников в 51 регионе России за нынешнее лето. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным службы, данные жители были причастны к незаконному обороту оружия, восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Так, следственные мероприятия были проведены в Москве и Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Курской и других областях.

Как отметила спецслужба, в результате проверок силовики изъяли 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, свыше 467 килограммов взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов, более 153 тысяч патронов различного калибра.

Также была остановлена работа 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Между тем в Ингушетии были предотвращены нападения на православную церковь и правоохранителей. Спецслужбы совместно с СК и МВД России задержали шестерых местных жителей, являющихся приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации, в городе Назрань и селении Кантышево.

