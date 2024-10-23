23 октября, 04:15Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины
Фото: depositphotos/Grigorenko
Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.
Обвиняемый связался с представителями ГУР Минобороны Украины и собирался передать им сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам украинца Максима Воробьева за подрыв трех локомотивов на территории Мелитопольского депо в Запорожской области и участие в террористической организации.
Кроме того, прокуратура Запорожской области передала в Южный окружной военный суд дело 32-летнего сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынга, которого обвиняют в покушении на сотрудника полиции.
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