ФСБ задержала жителя Крыма за агентурное сотрудничество с СБУ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, мужчина инициативно через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской), Telegram и Signal установил контакт с сотрудником СБУ. Во время сеанса конспиративной связи украинский куратор поручил задержанному извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их дальнейшего использования агентурной сетью на территории полуострова.

Послу получения координат тайника мужчина извлек из него сим-карты, часть из которых по указаниям сотрудника СБУ перепрятал, а остальные хранил по месту своего жительства в Симферополе до получения будущих заданий, указали в ФСБ. За выполнение указаний на банковскую карту задержанному зачислили денежное вознаграждение.

Во время допроса, видео которого распространило ведомство, житель Крыма признался, что сотрудничал с СБУ с 2022 года.

"В 2022 году по рекомендации моего товарища со мной связался работник СБУ по имени Влад", – рассказал мужчина и отметил, что с ним сначала связались через мессенджер, а затем позвонили по телефону.

Второй раз украинский куратор установил контакт с задержанным в сентябре 2023 года, а в октябре прислал фотографии места, где лежали четыре сим-карты, "которые нужно отвезти в то место, которое он укажет".

Крымчанину поручили спрятать две из четырех полученных сим-карт в Бахчисарае и отправить сотруднику СБУ фотографию места схрона. За поездку в Бахчисарай ему перевели около четырех тысяч рублей, уточнили в ФСБ.

Ранее российские силовики задержали в Крыму девушку за шпионаж в Херсонской области. Как установили правоохранители, она по заданию украинского куратора собирала и передавала СБУ сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории региона. Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Фигурантку заключили под стражу.