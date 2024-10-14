Житель Севастополя осужден на 21 год за госизмену и подготовку теракта

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Завербованный СБУ в 2022 году житель Севастополя осужден за госизмену и подготовку теракта на 21 год колонии особого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и с ограничением свободы после освобождения на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает "Интерфакс".

Из материалов дела следует, что по заданию иностранных спецслужб 48-летний мужчина собирал и передавал информацию об актуальном месторасположении в Севастополе объектов российской армии.

По данным ведомства, злоумышленник также собирался реализовать теракт – поджечь одно из административных зданий города. Для этого он прошел соответствующее обучение и отыскал средства поджога. Однако его удалось задержать сотрудниками управления ФСБ.

Решение суда пока не приняло законную силу.

Ранее ФСБ предотвратила серию диверсий и нападений на силовиков в Ингушетии. Злоумышленники готовили диверсии на объектах энергетической инфраструктуры региона и нападения на сотрудников правоохранительных органов. При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальных арестовали.

