Жительница Херсонской области задержана в Крыму за шпионаж для СБУ

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма агента СБУ за шпионаж в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержана гражданка Украины 2001 года рождения, которая передавала в Службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах РФ", – говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с СБУ и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, спонсирование ВСУ и передачу Киеву данных о российской армии. Информация передавалась противнику для использования при нанесении ракетных ударов. Подозреваемый в ходе следствия дал признательные показания. Он заключен под стражу.