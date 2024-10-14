МВД обвинило спецслужбы Украины в "минировании" вокзалов и аэропортов

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Украинские спецслужбы покровительствуют call-центрам, ложно сообщающим о минировании российских аэропортов, вокзалов, театров и торговых центров. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, передает РИА Новости.

По слова Зубова, с этих же call-центров проводятся дистанционные мошенничества с целью хищения размещенных на банковских счетах средств граждан и организаций. Число таких преступлений растет, заметил статс-секретарь ведомства.

Между тем с сентябре в Дагестане задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины, которые причастны к свыше чем 190 преступлениям с ущербом в размере более 100 миллионов рублей.

Аферисты использовали фиктивные документы, заключали с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров. После этого злоумышленники при помощи специального оборудования обеспечивали доступ к системе многоканальной связи украинцам.

С данных номеров от имени российских правоохранителей, спецслужб и банков они совершали мошеннические звонки россиянам.