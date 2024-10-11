Житель Феодосии задержан за передачу Киеву данных о кораблях РФ

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Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, спонсирование ВСУ и передачу Киеву данных о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве отметили, что 30-летний злоумышленник через чат-бот в Telegram, разработанный при поддержке украинских спецслужб, отправлял данные о местах расположения кораблей Черноморского флота РФ, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Феодосии.

Спецслужбы уточняют, что информация передавалась противнику для использования при нанесении ракетных ударов.

Помимо этого, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение переводил деньги в пользу ВСУ через один из их фондов поддержки. Всего он перевел тысячу гривен.

Подозреваемый в ходе следствия дал признательные показания. Он заключен под стражу. Следственный отдел УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье "Государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее гражданину Украины назначили в Крыму 14 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд признал вину мужчины в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о зенитно-ракетных подразделениях российской армии, которые находились в зоне проведения спецоперации на территории Запорожской области.

До этого 23-летний житель Керчи, собиравший и передававший Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России, был задержан. Было возбуждено дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

