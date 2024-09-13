Житель Севастополя осужден на 16 лет за подготовку теракта

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Суд приговорил к 16 годам лишения свободы 40-летнего жителя Севастополя, осужденного за подготовку террористического акта против представителя командования Черноморского флота. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Также суд назначил мужчине ограничение свободы на один год и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили, что мужчина вел наблюдение за местом проживания представителя командования Черноморского флота и его автомобилем по указанию СБУ.

Ранее спецслужбы предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. Диверсант начал общаться по переписке с членом проукраинской террористической группировки, после чего он согласился осуществить теракт на объекте. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии ОМОН управления Росгвардии.