Украинец приговорен к 16 годам за подрыв трех локомотивов в Запорожской области

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Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам украинца Максима Воробьева за подрыв трех локомотивов на территории Мелитопольского депо в Запорожской области и участие в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, злоумышленник признан виновным в четырех статьях: "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Правоохранители выяснили, что в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении соответствующих актов на территории Запорожской области. После этого он завербовал своего знакомого вступить в ту же организацию. В ведомстве уточнили, что уголовное дело против последнего выделено в отдельное производство.

Далее оба, используя полученные через тайниковые закладки самодельные взрывные устройства и их компоненты, в период с апреля по июнь 2023 года произвели подрыв локомотивов. После данного акта Воробьева задержали правоохранительные органы. При этом он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате по решению суда первые 3 года своего наказания он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее еще один гражданин Украины получил 14 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд в Крыму признал вину мужчины в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о зенитно-ракетных подразделениях российской армии, которые находились в зоне проведения спецоперации на территории Запорожской области.

До этого к 13 годам колонии с ограничением свободы на год был приговорен житель Мурманска по делу о госизмене. Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год 24-летний мужчина выслал Службе безопасности Украины (СБУ) голосовые сообщения, компрометирующие российскую армию. Спустя время эта информация появилась в интернете.

