Обвиняемые в теракте против самолета А-50 получили от 15 до 25 лет лишения свободы

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Фигуранты уголовного дела о совершении теракта против российского самолета А-50 по решению Минского горсуда получили от 15 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

Украинцу Николаю Швецу – исполнителю теракта – назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Остальные соучастники преступления получили от 15 до 25 лет заключения. Другим обвиняемым по делу назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 15 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В марте прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании в республике агента украинских спецслужб и его сообщников, которые причастны к попытке диверсии самолета ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи.

Позже задержанный сказал, что действовал по приказу СБУ и добавил, что для преступных действий на аэродроме использовал два беспилотника. В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма".