Атаковавший самолет А-50 под Минском украинец опроверг слухи об актерской деятельности

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гражданин Украины Николай Швец, которого обвиняют в совершении атаки на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он актер. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на "Беларусь 1".

"Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно – предательство. СМИ это (атака на А-50. – Прим. ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали", – сказал он, добавив, что его бросили и забыли.

Мужчина обратил внимание, что на Украине у него есть друзья, имеющие возможность подтвердить, что он не занимается актерским мастерством.

В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.

Позже задержанный диверсант признался, что действовал по приказу Службы безопасности Украины. Он также сообщил, что для своих преступных действий на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.

По факту произошедшего в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма".

