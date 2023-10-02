Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев предал его

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинский диверсант, который участвовал в нападении на российский военный самолет А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском, заявил, что Киев его забыл и бросил. Об этом он сообщил телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, украинская сторона предала его, так как к нему никто не пришел из посольства и никто не смог нанять адвоката.

Диверсант также сообщил, что в плане нападения на самолет не были проработаны пути эвакуации на Украину. Он предположил, что его планировали ликвидировать после выполнения задания.

В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском.

Позже задержанный диверсант признался, что действовал по приказу Службы безопасности Украины. Он также сообщил, что для своих преступных действий на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника. По факту случившегося в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма".