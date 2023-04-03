Фигурантам дела о теракте на аэродроме под Минском может грозить смертная казнь

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигурантам дела об атаке на самолет А-50 РФ на аэродроме под Минском может грозить смертная казнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский гостелеканал ОНТ.

"Теракт на аэродроме Мачулищи был осуществлен организованной группой под управлением иностранных спецслужб. Фигурантам этого уголовного дела по закону может грозить исключительная мера наказания", – сообщает телеканал со ссылкой на данные Комитета госбезопасности Белоруссии.

По информации КГБ, к делу причастны порядка 30 человек, которые помогали исполнителю преступления. Были те, кто действовали за рубежом, однако большее количество причастных осуществляли деятельность в Белоруссии. Они задержаны и дают показания.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек рассказал, что все фигуранты обвиняются по части 3 статьи 289 уголовного кодекса Белоруссии ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"). Санкция данной статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

Ранее белорусская оппозиция заявила, что самолет РФ ДРЛО А-50 получил повреждения после удара дронов на аэродроме под Минском. Позже источник, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, что задержали террористов украинских спецслужб, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50.

В свою очередь, Лукашенко сообщил, что в стране задержали агента спецслужб Украины и более 20 соучастников. По мнению главы Белоруссии, к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Как уточнил Лукашенко, атака носила не военный, а информационный характер.



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