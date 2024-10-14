Суд приговорил жителя Мурманска к 13 годам колонии по делу о госизмене

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Житель Мурманска приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год 24-летний мужчина выслал Службе безопасности Украины (СБУ) голосовые сообщения, компрометирующие российскую армию. Спустя время эта информация появилась в интернете.

Также в деле фигурируют снимки документов, включая информацию о деятельности военкомата Мурманской области.

Ранее украинца приговорили в Крыму к 14 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд признал вину мужчины в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о зенитно-ракетных подразделениях ВС РФ, которые находились в зоне проведения СВО на территории Запорожской области.

До этого правоохранители задержали 23-летнего жителя Керчи, собиравшего и передававшего Украине сведения о месторасположении в Крыму средств ПВО России. Было возбуждено дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

