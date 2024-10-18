Инженера ЗАЭС будут судить за покушение на правоохранителя по заданию Украины

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Прокуратура Запорожской области передала в Южный окружной военный суд дело 32-летнего сотрудника Запорожской АЭС Сергея Потынга, которого обвиняют в покушении на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как заявили в ведомстве, в марте 2022 года гражданин Украины, работавший на ЗАЭС инженером цеха тепловой автоматики и измерений, вступил в террористическое сообщество, сформированное сотрудниками ГУР Минобороны Украины. После этого ему поступило задание о необходимости собрать сведения о машинах, которые имеют доступ на территорию станции, а также о маршрутах их передвижения. Эту информацию мужчина передавал через мессенджер куратору.

Уже в мае 2023 года ему поручили расправиться с полицейским в Энергодаре. Тогда он вытащил из тайника взрывчатку, которую после заложил под днище машины своей жертвы. Однако данное устройство было обнаружено и обезврежено правоохранителями, а инженера задержали. Теперь ему предъявили обвинение в участии в террористическом сообществе, в покушении на теракт, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ или устройств. Его арестовали.

Расследование в отношении соучастников продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма агента СБУ за шпионаж в Херсонской области. Ею оказалась гражданка Украины 2001 года рождения, которая инициативно установила контакт с СБУ и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории региона.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Фигурантку арестовали.

