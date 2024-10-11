ТАСС: работница кадетского корпуса СК обвиняется в участии в террористической организации

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мойщица посуды в кадетском корпусе СК России имени Александра Невского Александра Житенко обвиняется в участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, женщина в браке не состоит и ранее не была судима. По информации газеты "Коммерсант", обвиняемая состояла в террористической организации "Артподготовка" (запрещена в России и признана экстремистской).

Житенко грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас она находится в СИЗО.

Ранее суд приговорил к 12 годам лишения свободы москвича Евгения Мищенко, которого обвиняли в попытке вступления в украинский "Легион "Свобода России" (признан террористическим объединением и запрещен в РФ). Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Свою вину в преступлении Мищенко признал.