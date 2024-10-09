Суд приговорил обвиняемого в попытке вступить в "Легион "Свобода России" к 12 годам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам тюрьмы москвича Евгения Мищенко, которого обвиняли в попытке вступления в украинский "Легион "Свобода России" (признан террористическим объединением и запрещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что первые три года заключения Мищенко проведет в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Мищенко задержали еще в сентябре 2023 года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Свою вину москвич признал.

Сторона обвинения запрашивала для него 16 лет лишения свободы.