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09 октября, 15:12

Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в попытке вступить в "Легион "Свобода России" к 12 годам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам тюрьмы москвича Евгения Мищенко, которого обвиняли в попытке вступления в украинский "Легион "Свобода России" (признан террористическим объединением и запрещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что первые три года заключения Мищенко проведет в тюрьме, оставшийся срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Мищенко задержали еще в сентябре 2023 года. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Свою вину москвич признал.

Сторона обвинения запрашивала для него 16 лет лишения свободы.

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