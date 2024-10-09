Обвинение запросило 16 лет для москвича, пытавшегося вступить в украинский легион

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Сторона обвинения запросила 16 лет лишения свободы для жителя Москвы Евгения Мищенко за попытку вступить в украинский легион "Свобода России" (признан террористическим объединением и запрещен в РФ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда.

Его задержали еще в сентябре 2023 года. Мищенко обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Свою вину москвич уже признал.

Тем временем численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, уточняли в ФСБ РФ. В их число вошли также государства бывшего СССР. В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

