05 октября, 16:38Происшествия
Столичный суд арестовал москвича за призывы к терроризму через Сеть
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Перовский районный суд Москвы постановил заключить под стражу москвича, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму. Об этом пишет пресс-служба столичных судов.
Уточняется, что Андрей Папков публично призывал к осуществлению террористической деятельности в Сети. Срок его меры пресечения истечет через 1 месяц и 29 дней, 2 декабря 2024 года.
Ранее гражданка Центральной Азии была задержана в Хабаровском крае за оправдание деятельности террористической организации. Преступление, по данным ФСБ, было также совершено в Сети. Ее уже заключили под стражу.