Столичный суд арестовал москвича за призывы к терроризму через Сеть

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Перовский районный суд Москвы постановил заключить под стражу москвича, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму. Об этом пишет пресс-служба столичных судов.

Уточняется, что Андрей Папков публично призывал к осуществлению террористической деятельности в Сети. Срок его меры пресечения истечет через 1 месяц и 29 дней, 2 декабря 2024 года.

Ранее гражданка Центральной Азии была задержана в Хабаровском крае за оправдание деятельности террористической организации. Преступление, по данным ФСБ, было также совершено в Сети. Ее уже заключили под стражу.

