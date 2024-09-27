Гособвинение запросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на писателя Прилепина

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Александр Пермяков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима Александра Пермякова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщает РИА Новости.

"Прoшу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 миллиона рублей", – сказал гособвинитель в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде.

Пермяков полностью признал свою вину. Он рассказал суду, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов.

В начале мая прошлого года в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль, внутри которого был Прилепин. Вместе с ним в авто сидел сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, он погиб.

Основным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и арестовать. Оказалось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. После этого он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

Другие соучастники преступления предоставили ему казахстанские документы и направили сведения о тайнике с боеприпасами. В результате мужчина установил взрывчатку по маршруту следования писателя.



После произошедшего Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества, а погибший Шубин был удостоен ордена Мужества посмертно.

