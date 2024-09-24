ФСБ России задержала гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма

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Гражданка Центральной Азии задержана в Хабаровском крае за оправдание деятельности террористической организации в Сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В настоящее время она заключена под стражу.

По данному факту следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации").

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 человек за продажу охраняемых данных о передвижении железнодорожных составов. По предварительным данным, задержанные занимались этим с 2020 года. Организатором стал экс-сотрудник информационно-вычислительного центра крупной ж/д компании, вступивший в сговор со своими бывшими и действующими коллегами.

