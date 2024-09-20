Более 10 человек задержаны в Петербурге за продажу данных о передвижении ж/д составов

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 человек за продажу охраняемых данных о передвижении железнодорожных составов. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По предварительным данным правоохранителей, задержанные занимались этим с 2020 года. Организатором стал экс-сотрудник информационно-вычислительного центра крупной ж/д компании, вступивший в сговор со своими бывшими и действующими коллегами.

"Фигуранты организовали несанкционированное подключение к терминалу, на который в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов. Заинтересованным физическим и юридическим лицам предлагалось приобрести эти сведения", – сказала Волк.

По ее словам, для легализации своей деятельности участники создали специальную коммерческую организацию. От имени этой фирмы заключались договоры на оказание услуг.

Предположительно, компания имела несколько десятков постоянных заказчиков. Каждый ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тысяч до одного миллиона рублей, при этом общий доход организации составил порядка 100 миллионов рублей. Кроме того, подчеркнула Волк, доступ также предоставлялся зарубежным клиентам.

В ходе обысков в жилых и офисных помещениях были изъяты компьютерная техника, носители информации, средства связи, документы и прочее. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Между тем суд арестовал 13 человек после массовых задержаний в Ярославской области 18 сентября. Семь из них являются жителями Рыбинска, один – Рыбинского района, трое – Ярославля, а еще двое человек проживают в Тутаеве и Некоузском районе.

По данным СМИ, вооруженные люди приехали в парк из соседнего города Рыбинска, чтобы решить вопросы с местными жителями, в результате чего произошла драка со стрельбой. Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали 21 человека и изъяли у них 7 единиц травматического оружия.