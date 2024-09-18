Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные мероприятия

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники уголовного розыска при содействии Росгвардии проводят оперативные мероприятия в городе Тутаев Ярославской области. Об этом со ссылкой на представителя УМВД по региону сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии", – заявила собеседник агентства.

Она не привела никаких дополнительных подробностей. Ранее ряд телеграм-каналов сообщал о массовых задержаниях в Тутаеве.

Ранее крупная драка произошла в поселке Афипский Краснодарского края на почве конфликта из-за девушки. После прибытия полиции на место происшествия, драка была остановлена. В администрации подчеркнули, что никто из участников потасовки не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало.