Крупная драка произошла в краснодарском поселке Афипский

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Драка произошла в краснодарском поселке Афипский на почве конфликта из-за девушки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северского района Кубани.

"По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись", – указано в сообщении.

Согласно данным администрации, никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало. В администрации также отметили, что полиция зафиксировала активных участников конфликта и 8 сентября все они будут опрошены.

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