После массовой драки на Кубани завели уголовное дело

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Уголовное дело было возбуждено после крупной драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет РИА Новости.

Уточняется, что дело было заведено по статье по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Согласно данным администрации Северского района Кубани, крупная драка произошла на почве конфликта из-за девушки. После прибытия полиции на место происшествия, драка была остановлена. В администрации подчеркнули, что никто из участников потасовки не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало.