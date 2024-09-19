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19 сентября, 20:55

Происшествия

Суд арестовал 13 человек после массовых задержаний в Ярославской области

Фото: depositphotos/thisisarto

Суд арестовал на семь суток 13 человек за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Так, семь из 13 арестованных граждан являются жителями Рыбинска, один – Рыбинского района, трое – Ярославля, а еще двое человек проживают в Тутаеве и Некоузском районе.

Суд установил следующую версию случившегося: правоохранители прибыли в парк Тутаева для проверки оперативной информации. Там полицейские обнаружили группу лиц, у которых были предметы, внешне похожие на огнестрельное и холодное оружие. Во время установления личности и попытки проверить неизвестных на предмет наличия запрещенных предметов мужчины попытались скрыться и вели себя агрессивно.

В пресс-службе уточнили, что остальные восемь протоколов будут рассмотрены судом 20 сентября.

Об инциденте в Тутаеве стало известно 18 сентября. По данным СМИ, вооруженные люди приехали в парк из соседнего города Рыбинска, чтобы решить вопросы с местными жителями, в результате чего произошла драка со стрельбой.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали 21 человека и изъяли у них 7 единиц травматического оружия. На всех участников потасовки составили административные протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

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