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19 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: силовики провели спецоперацию в Ярославской области

Новости регионов: силовики провели спецоперацию в Ярославской области

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В городе Тутаев Ярославской области сотрудники Росгвардии, полиции и ФСБ провели совместную спецоперацию. Они задержали группу людей, устроивших драку со стрельбой в центральном парке. По разным данным, число задержанных доходит до двух десятков человек. Как сообщают телеграм-каналы, задержанные приехали из соседнего Рыбинска, решить с местными ряд вопросов.

Тем временем в Орле при строительстве дороги обрушился грунт. Погибли двое рабочих, еще трое госпитализированы с травмами. По предварительным данным, во время работ повредили газовую трубу. По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина, проводится проверка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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