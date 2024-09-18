Пожар произошел в санатории управделами президента в Подмосковье

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Пожар произошел в подмосковном санатории управления делами президента в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На данный момент огнеборцы смогли ликвидировать открытое горение на площади 1 000 квадратных метров. При этом данных о пострадавших пока не поступало.

"Дознание по факту пожара проводит территориальный отдел надзорной деятельности и профилактиктической работы", – сказано в сообщении.

Ранее в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники.

Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.

