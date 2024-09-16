Московские ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы от тормозной жидкости

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Красногвардейской государственной ветклиники ​спасли зрение собаке, которая получила необычную травму во время прогулки. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, 7-летний пес Филя во время прогулки заметил кота и вслед за ним залез под старый припаркованный автомобиль.

"Через секунду собака сильно заскулила и выползла из-под машины. Филя прикрывал глаз и пытался вытереть его о траву. Дома хозяйка промыла глаз и, осмотрев его, заметила, что он сильно травмирован", – рассказали в пресс-службе.

​В тот же день питомец оказался на приеме в Красногвардейской ветклинике у офтальмолога Ксении Грошевой: врач диагностировала у Фили химический ожог роговицы – предположительно, в глаз попала подтекающая тормозная жидкость.



ГБУ "Мосветобъединение" Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась ювелирная работа врача-офтальмолога: Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия – глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей.

После снятия швов и окончания терапии Филя полностью выздоровел, роговица глаза восстановилась, отметили в пресс-службе.

Записаться к ветеринарному врачу в 26 государственных ветклиниках столицы можно онлайн на портале mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

Ранее ветеринар рассказала, что поможет собаке пережить временное одиночество. По словам заведующей Красногвардейской ветеринарной клиникой Веры Земской, интерактивные игрушки, физическая нагрузка и личный уголок скрасят период отсутствия хозяина.