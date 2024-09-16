16 сентября, 08:01Общество
Московские ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы от тормозной жидкости
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты Красногвардейской государственной ветклиники спасли зрение собаке, которая получила необычную травму во время прогулки. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
По данным ведомства, 7-летний пес Филя во время прогулки заметил кота и вслед за ним залез под старый припаркованный автомобиль.
"Через секунду собака сильно заскулила и выползла из-под машины. Филя прикрывал глаз и пытался вытереть его о траву. Дома хозяйка промыла глаз и, осмотрев его, заметила, что он сильно травмирован", – рассказали в пресс-службе.
В тот же день питомец оказался на приеме в Красногвардейской ветклинике у офтальмолога Ксении Грошевой: врач диагностировала у Фили химический ожог роговицы – предположительно, в глаз попала подтекающая тормозная жидкость.
После снятия швов и окончания терапии Филя полностью выздоровел, роговица глаза восстановилась, отметили в пресс-службе.
Ранее ветеринар рассказала, что поможет собаке пережить временное одиночество. По словам заведующей Красногвардейской ветеринарной клиникой Веры Земской, интерактивные игрушки, физическая нагрузка и личный уголок скрасят период отсутствия хозяина.