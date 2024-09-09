Суд арестовал тренера ММА из-за драки на юго-востоке Москвы

Фото: vk.com/Эрадж Мискиншоев

Кузьминский районный суд арестовал тренера ММА Эраджа Мискиншоева до 3 ноября по факту драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением Кузьминского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мискиншоева Эраджа Мусаламшоевича на срок 1 месяц 30 суток", – говорится в сообщении.

Злоумышленник обвиняется по пункту "а" части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее правоохранители задержали 23 иностранных гражданина, которые принимали участие в драке на Жулебинском бульваре в Москве. По предварительной версии, между мигрантами возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, который перерос в потасовку.

В итоге в отношении 21 человека были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, в отношении одного – за повторное нарушение въезда в РФ, еще двоих – за нарушение правил пребывания в РФ, а еще 7 – за нарушение въезда в Россию.

Позже суд арестовал до 28 октября Джаманкула Абдулхака, ставшего участником драки на Жулебинском бульваре. Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

