Минздрав Индонезии ввел проверку туристов при въезде в страну из-за вируса Нипах

Минздрав Индонезии ввел строгую проверку туристов при въезде из-за нового вируса Нипах. В самой стране пока не зафиксировали ни одного случая заражения.

А по другую сторону Бенгальского залива – в Индии – опасная инфекция, которая поражает мозг, активно распространяется. Теперь в международном аэропорту Денпасар будут дежурить бригады медиков. В случае, если кто-то из прилетевших вызовет подозрение у врачей, его сразу же отправят в больницу.

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