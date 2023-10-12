12 октября, 07:15В мире
Минздрав Индонезии ввел проверку туристов при въезде в страну из-за вируса Нипах
Минздрав Индонезии ввел строгую проверку туристов при въезде из-за нового вируса Нипах. В самой стране пока не зафиксировали ни одного случая заражения.
А по другую сторону Бенгальского залива – в Индии – опасная инфекция, которая поражает мозг, активно распространяется. Теперь в международном аэропорту Денпасар будут дежурить бригады медиков. В случае, если кто-то из прилетевших вызовет подозрение у врачей, его сразу же отправят в больницу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.