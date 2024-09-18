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18 сентября, 14:30

Происшествия

Слушание по делу экс-адвоката Пашаева проходит в закрытом режиме

Слушание по делу экс-адвоката Пашаева проходит в закрытом режиме

Меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву изберут 18 сентября

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Дело Елены Блиновской начали рассматривать в Савеловском суде

В военном гарнизонном суде началось слушание по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Заседание проходит в закрытом режиме.

Юрист был задержан накануне по обвинению в мошенничестве на сумму более 46 миллионов рублей. За эти деньги Пашаев пообещал Алексею Блиновскому и его супруге, блогеру Елене, освобождение от уголовной ответственности за неуплату налогов.

Кроме того, правоохранители также расследуют его возможное участие в отмывании денег через благотворительный фонд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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