Слушание по делу экс-адвоката Пашаева проходит в закрытом режиме

В военном гарнизонном суде началось слушание по делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Заседание проходит в закрытом режиме.

Юрист был задержан накануне по обвинению в мошенничестве на сумму более 46 миллионов рублей. За эти деньги Пашаев пообещал Алексею Блиновскому и его супруге, блогеру Елене, освобождение от уголовной ответственности за неуплату налогов.

Кроме того, правоохранители также расследуют его возможное участие в отмывании денег через благотворительный фонд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.