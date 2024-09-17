Адвокат Алешкин: Блиновский хочет снисхождения, поэтому задержали Пашаева

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Задержание Эльмана Пашаева может быть связано с тем, что Алексей Блиновский хочет получить снисхождение и, возможно, заключить сделку. Таким мнением поделился адвокат Андрей Алешкин в разговоре с телеканалом "360".

Алешкин отметил, что к этому делу могут быть причастны и другие люди, которые заинтересованы в завершении дела.

"То есть они фактически были соучастниками, поэтому здесь надо внимательнее посмотреть, кто был осведомлен об этих преступных действиях", – подчеркнул адвокат.

17 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в отношении бывшего адвоката Пашаева.

По данным следствия, в феврале этого года при личной встрече с Блиновским мужчина убедил его в том, что за денежное вознаграждение ему удастся освободить супругов Блиновских от уголовной ответственности.

По предварительным данным, Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.

16 сентября военный суд изберет бывшему адвокату меру пресечения. Ему может грозить не менее 5–6 лет лишения свободы.



