Бывший адвокат Пашаев задолжал свыше 39 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который ранее был задержан по делу о мошенничестве, задолжал 39 миллионов 198 тысяч рублей. Это следует из базы данных ФССП России.

Так, свыше 36,5 миллиона рублей из вышеназванной суммы составляет основой долг, а еще 2,5 миллиона были включены в задолженность в качестве исполнительского сбора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшему юристу вменяется неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей, поэтому операции по его счетам были приостановлены. Также был закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем, по данным журналистов, задолженность перед ФНС в размере 923 тысяч рублей есть и у супруги экс-адвоката.

О задержании Пашаева стало известно 17 сентября. По версии следствия, в феврале этого года Пашаев при личной встрече с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем убедил его в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить пару от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. Согласившись, Блиновский отдал деньги Пашаеву.

В связи с этим на Пашаева завели дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Суд изберет меру пресечения экс-адвокату 18 сентября.