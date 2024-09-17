Юрист Захидов: Пашаеву может грозить не менее 5–6 лет лишения свободы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить наказание в виде лишения свободы сроком не меньше 5–6 лет, сообщил Москве 24 юрист Алишер Захидов.

Он напомнил, что Пашаев проходит по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

"Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Я думаю, что в дальнейшем квалификация будет уточняться с учетом предъявления претензий со стороны правоохранительных органов именно по части уклонения от уплаты налогов. С учетом негативного прошлого есть все основания думать, что наказание может быть не менее 5–6 лет лишения свободы", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что, по данным СМИ, Пашаев заранее обещал выполнить дело, которое был не в состоянии реализовать. По словам Захидова, оно в любом случае было бы выполнено заведомо преступным путем.

"Простым языком: он убеждал (мужа блогера Елены Блиновской Алексея. – Прим. ред.) Блиновского дать ему денег, чтобы он кому-то дал взятки", – рассказал адвокат.

По мнению специалиста, участие Пашаева в СВО может быть учтено в качестве характеристики личности или даже как смягчающее обстоятельство. С другой стороны, суд может и не зачесть это, учитывая особенности характеристики личности экс-адвоката, добавил Захидов.

"Он неоднократно был лишен адвокатского статуса, плюс негативный шлейф после дела Ефремова. <...> Это все будет на усмотрение суда, все будет зависеть от той линии защиты, которую Пашаев будет вести. Если он будет вести, только ухудшая свое положение, то все положительное могут не зачесть", – сказал адвокат.

Он также не исключил, что Пашаеву предложат участие на передовой в зоне СВО.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. СК установил, что в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече с Блиновским в Москве убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал Пашаеву крупную сумму денег.

В отношении бывшего адвоката было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей. Военный суд изберет меру пресечения Пашаеву 18 сентября.

Кроме того, СМИ сообщили, что юристу вменяется и неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. По данным журналистов, в настоящее время операции по его счетам приостановлены. Также был закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС в размере 923 тысяч рублей есть и у супруги экс-адвоката.

Ранее СМИ также распространили сообщения о том, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако тогда Пашаев опроверг данную информацию.

Блиновские проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце июля дело против Блиновского выделили в отдельное производство из-за того, что ранее он был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю.

14 августа Блиновскую оставили под стражей до 2 февраля следующего года. В настоящий период ее имущество находится под арестом.