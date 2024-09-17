ТАСС: военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву 18 сентября

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Военный суд изберет меру пресечения бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В органах пояснили, что, поскольку на данный момент Пашаев является военнослужащим, меру пресечения ему изберет военный суд. Сейчас с экс-адвокатом проводятся следственные действия.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. СК установил, что в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) в Москве Пашаев убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал адвокату некую крупную сумму денег.

В отношении бывшего адвоката завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Также, по данным СМИ, юристу вменяется неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. Журналисты подчеркнули, что сейчас приостановлены операции по счетам неплательщика. Кроме того, закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС есть и у супруги Пашаева в размере 923 тысяч рублей.