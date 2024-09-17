СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бывшего адвоката Пашаева

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, расследование будет проводиться на основании признаков мошенничества в особо крупном размере.

В СК заявили, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.), которая состоялась в Москве, убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов Блиновских от уголовной ответственности. Когда договоренность была достигнута, Блиновский передал Пашаеву некую крупную сумму денег, подчеркнули в ведомстве.

Следствие уточнило, что бывший адвокат задержан в Москве. В настоящий момент изучается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что военным следствием заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В соответствии с указанной статьей Пашаеву грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако тогда Пашаев опроверг эту информацию.

При этом уголовное дело в отношении блогера Блиновской было зарегистрировано судом 6 августа. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по ее делу.

Следователи считают, что Блиновская при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Тогда она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Блиновская будет оставаться под стражей до 2 февраля следующего года. В настоящий период ее имущество находится под арестом.

Между тем возбужденное дело в отношении ее мужа было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он объявлен в федеральный розыск. Причина – неявка к следователю.